La definizione e la soluzione di: L inconsueta puntata del TG: __ straordinaria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : EDIZIONE

Curiosità : L inconsueta puntata del TG: __ straordinaria

registrazione del concerto tenuto dal cantautore nella sua Bologna, all'Europauditorium, il 19 novembre del 2007. L'11 gennaio 2009 partecipa alla puntata speciale ... Significato edizione

edizióne s. f. dal lat. editio -onis, der. di edere cura e talvolta a spese dello stato, come omaggio alla memoria dell’autore; e. purgata, edizione, per lo più di opere destinate alle scuole, in cui sono omessi i passi che possono edizione edi'tsjone s. f. dal lat. editio -onis, der. di edere 'dar fuori, pubblicare'. - 1. bibl., tipogr. pubblicazione di un'opera a stampa: e. economica, postuma; e. fuori commercio non com. impressione, pubblicazione, stampa, fam. uscita, di opere già edite ristampa. ? copia, Definizione Treccani

