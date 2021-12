La definizione e la soluzione di: Inclini all esplorazione e alla sperimentazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CURIOSI

Curiosità : Inclini all esplorazione e alla sperimentazione

della sperimentazione di Beethoven nel campo della musica da camera. I grandi movimenti lenti ad alto tasso drammatico (la cavatina del n. 13 e il Canto ... Significato curiosi

Neologismi (2008) coprimotore s. m. Parte della carrozzeria di un ciclomotore che serve il lunotto trasparente a goccia che funge anche da coprimotore e da cui fuoriescono i curiosi scarichi rivestiti in ceramica bianca, come nelle vetture da corsa degli anni ’60. ( P scacciare v. tr. der. di cacciare, col pref. s- nel sign. 6 io scàccio, ecc.. - 1. costringere qualcuno, in genere con modi perentori o minacciosi, ad andarsene da un luogo, anche con la prep. da del secondo arg.: s. i curiosi dalla zona di un incidente allontanare, cacciare, espellere, estromettere, mandare via, respingere, fam. Definizione Treccani

Altre definizioni con inclini; esplorazione; alla; sperimentazione; inclini a farsi corrompere o a perseguire il lucro; inclini , persuase; Tipico sugo emiliano: ragù alla __; Una preghiera cattolica dedicata alla Madonna; Borsa portata tra spalla e fianco opposto: a __; Sulla barca è comandato dalla barra o dalla ruota; Cerca nelle Definizioni