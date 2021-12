La definizione e la soluzione di: Incagliata o bloccata, come una stampante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : INCEPPATA

Curiosità : Incagliata o bloccata, come una stampante

Significato inceppata

sparare2 v. tr. e intr. per sviluppo semantico dal verbo prec. (come intr., aus. avere). – 1. , indicandone, per es., l’effettivo funzionamento (premette il grilletto ma la pistola s’era inceppata e non sparò), o il tipo di proiettili (un fucile da caccia che spara cartucce Definizione Treccani

