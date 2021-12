La definizione e la soluzione di: Impulso ad agire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : IMPETO

Curiosità : Impulso ad agire

di volere si intende come potere di controllo dei propri stimoli e impulsi ad agire. Dal punto di vista della prova dell'imputabilità è un fattore molto ... Significato impeto

ìmpeto s. m. dal lat. impetus -us, comp. di in-1 al) moto: scagliare, scagliarsi con i.; percuotere con i.; assalire con i., con grande impeto. Nella fisica medievale antiaristotelica, la causa prossima del moto di un corpo; in impeto 'impeto s. m. dal lat. impetus -us, der. del tema di petere 'dirigersi, lanciarsi contro', col pref. in- 'in-¹'. - 1. moto violento con cui cose e persone un i. di passione lett. empito, impulso, scatto, scoppio, slancio. ? Locuz. prep.: d'impeto o di primo impeto d'impulso, impulsivamente. b. entusiasmo da cui ci si lascia Definizione Treccani

