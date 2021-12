La definizione e la soluzione di: Imprese ardimentose. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : AVVENTURE

Curiosità : Imprese ardimentose

concorso di apparecchi, durante superbe gare celesti ed ardimentose imprese isolate" "Ardite imprese isolate e magnifici quadri d'insieme. Il film che illustra ... Significato avventure

avventuróso agg. der. di avventura. – 1. a. : fare una politica a.; tentare iniziative a.; escogitare tecniche avventurose. c. Di persona, amante delle avventure: uno spirito a.; un giovane a. e intraprendente (Palazzeschi avventuriero av:entu'rj?ro meno com. avventuriere dal fr. aventurier, der. di aventure. - ¦ agg., non com. che ama l'avventura o va incontro ad avventure: Lucia prese tremando un braccio della madre, un braccio dello sposo, e si mosse con la brigata a. A. Manzoni avventuroso. ¦ s. m. 1. f. -a chi va per il mondo in cerca di Definizione Treccani

