La definizione e la soluzione di: Importante città portuale libica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : BENGASI

Curiosità : Importante citta portuale libica

moderni, sono custoditi nei musei delle maggiori città. Arte libica Incisione rupestre nella regione libica del Tadrart Acacus Fontana della Gazzella e della ... Significato bengasi

benga?ino agg. e s. m. (f. -a). – Della città di uri='enciclopediabengasi'>Bengasi (capoluogo della Cirenaica, in Libia ); abitante o nativo di Bengasi. Definizione Treccani

