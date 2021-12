La definizione e la soluzione di: L impero romano d oriente dal IV secolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : BIZANTINO

Curiosità : L impero romano d oriente dal IV secolo

che l'economia del Tardo Impero subì una netta ripresa nel IV secolo, sia in Occidente sia in Oriente (anche se l'Oriente era più prospero). Tuttavia ... Significato bizantino

bizantino agg. dal lat. tardo Byzantinus. – 1. centro d’irradiazione (dal 4° al 15° secolo d.C., periodo noto come epoca o età bizantina), e della cultura che da esso si sviluppò e diffuse: arte, letteratura, poesia b.; mosaici bizantino bidzan'tino agg. dal lat. tardo Byzantinus. - 1. di Bisanzio, dell'Impero d'Oriente e della sua cultura: arte b.. 2. fig. che eccede in sottigliezze: ragionamento b. arzigogolato, capzioso, cavilloso, cerebrale, cervellotico, intellettualistico, pedantesco, sofistico. Definizione Treccani

