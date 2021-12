La definizione e la soluzione di: Impedisce di ricevere o impartire sacramenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SCOMUNICA

Curiosità : Impedisce di ricevere o impartire sacramenti

Significato scomunica

scomùnica s. f. der. di scomunicare. – 1. Nella Chiesa cattolica, pena canonica , can. 1331): infliggere, togliere la s.; lanciare la s.; minacciare di scomunica; incorrere nella scomunica. In senso fig., nell’uso fam. soprattutto region., avere la s. addosso scomunica sko'munika s. f. der. di scomunicare. - 1. teol. nella Chiesa cattolica, esclusione del fedele dalla comunità ecclesiale e in partic. dall'Eucarestia ? anatema, interdetto. ? condanna, esecrazione, interdizione. 2. estens. sanzione adottata da associazioni, partiti politici e Definizione Treccani

Altre definizioni con impedisce; ricevere; impartire; sacramenti; impedisce di andare alla deriva; impedisce di entrare dalla finestra; impedisce il funzionamento di un macchinario; Il difetto che impedisce di distinguere i colori; Lo può ricevere il piede; Tutti gli sposi lo sono di ricevere parenti e amici; Tipo di lettera... che nessuno vorrebbe ricevere ; Lo sono i campi pronti a ricevere i semi; L unzione, tra i sacramenti cattolici; Uno dei sacramenti ; Sono i primi sacramenti della vita dei cristiani; Uno dei sette sacramenti ; Cerca nelle Definizioni