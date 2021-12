La definizione e la soluzione di: L immaginetta... usata in campagna elettorale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SANTINO

santino s. m. dim. di santo (sost.), preghiera o formula di invocazione: un s. con sant’Antonio da Padova ; una collezione di santini; il s. della prima Comunione, che riporta il nome del comunicando con la data della santino s. m. dim. di santo s. m.. - cartoncino rettangolare stampato, che su un lato riproduce la figura di un santo o altro soggetto sacro immaginetta, santo. Definizione Treccani

Altre definizioni con immaginetta; usata; campagna; elettorale; immaginetta sacra; immaginetta sul desktop; Lega metallica usata per decorare le incisioni; La vuotezza spesso usata in senso figurato; Fibra di origine animale usata per fili chirurgici; Di volpe o visone è usata per fare cappotti; campagna ... d Africa; Una casa in campagna ; Imbianca tutta la campagna ; Pic __ = scampagna ta; Autore della legge elettorale nota come Porcellum; Vi si sta soli con la scheda elettorale ; Legge elettorale italiana con cui si votò il 1924; Legge elettorale del 2005 ideata da Calderoli;