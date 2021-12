La definizione e la soluzione di: Iettatore, detto in antichità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : MENAGRAMO

Curiosità : Iettatore, detto in antichita

contrario della fortuna. Chi distribuisce tanta sfortuna viene detto iettatore. Essa consiste in tutti quegli eventi negativi che accadono ad una persona ma ... Significato menagramo

menagramo s. m. e f. voce milan. (menagràm), comp. di menare e gramo, scherz.) il potere di portare sfortuna; iettatore, iettatrice: è un m.; è ancora qui, quella menagramo!; avere una faccia, un aspetto da m.; che cosa sono venuti a fare quei menagramo s. m. e f. voce milan. menagràm, comp. di menare e gramo, propr. 'che porta cose grame, tristi', contrapp. a menabòn 'portafortuna', invar., fam. - persona ritenuta in grado di portare sfortuna gerg. gufo, iettatore, fam. uccello o uccellaccio del malaugurio. Definizione Treccani

Altre definizioni con iettatore; detto; antichità; Fare... da iettatore ; L apostolo, figlio di Alfeo, detto il Minore; Campo di concentramento anche detto Auschwitz II; Il Corvino re d Ungheria detto il giusto; detto di bellezza... che colpisce; Rito di bevute celebrative di vino nell antichità ; Ebbe una delle più famose biblioteche dell antichità ; Il poeta dell'antichità famoso per i voli; Insegnante privato dell’antichità ; Cerca nelle Definizioni