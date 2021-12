La definizione e la soluzione di: Un idroplano che sfrutta la spinta idrostatica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ALISCAFO

Curiosità : Un idroplano che sfrutta la spinta idrostatica

Significato aliscafo

aliscafo s. m. comp. di ali-1 e -scafo. – Tipo di battello ad ali portanti (quindi, in pratica, idroplano), le cui ali sfruttano la portanza fornita dall’acqua in cui sono immerse, con propulsione a elica marina messa in azione da un motore; a mano a mano che la velocità aumenta, la portanza delle nave s. f. lat. navis, gr. nâus. - 1. marin. a. costruzione di una certa grandezza e capacità, adibita al trasporto per acqua di persone e merci: diporto bastimento, non com. naviglio, piroscafo. ? imbarcazione, natante. ? aliscafo, battello, cargo, transatlantico, vaporetto. ? Espressioni: nave traghetto ? ?. b. milit Definizione Treccani

Altre definizioni con idroplano; sfrutta; spinta; idrostatica; Lo sfrutta no i cantanti per respirare meglio; Si sfrutta nella miniera; Se è buona, si sfrutta ; sfrutta mento della prostituzione nell'antica Roma; È una spinta a cambiare auto; La spinta iniziale; La spinta di certe fusioni aziendali; Viene spinta dalla pagaia; Cerca nelle Definizioni