La definizione e la soluzione di: Identificano aziende e prodotti.

Soluzione 6 lettere : MARCHI

Curiosità : Identificano aziende e prodotti

i prodotti di scorta si identificano nelle seguenti categorie: lettimi e foraggi di scorta: è l'insieme dei prodotti vegetali ricavati da un ciclo e reimpiegati ... Significato marchi

Neologismi (2008) logo-mafia s. f. Lo sfruttamento illecito di marchi commerciali. in Scienze dell’investigazione, modenese, 007 privato specialista nel settore della tutela di marchi e brevetti industriali. Ha coniato per questa piaga del Terzo millennio il conoscere. Finestra di approfondimento Conoscenza attiva e passiva - Quando c. si riferisce a una nozione, o a un insieme di nozioni, è talora intercambiabile con sapere, anche se il secondo verbo è dove non può essere sostituito da sapere: ma tu conosci bene Beatrice E. De Marchi. In questo sign., c. è spesso usato nelle presentazioni: conosce il professor Martini Venga Definizione Treccani

