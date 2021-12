La definizione e la soluzione di: Iberico di Portogallo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : LUSITANO

Curiosità : Iberico di Portogallo

frontiera nord tra Spagna e Portogallo; il Duero (Douro, in portoghese, lungo 895 km), che nasce in Spagna, nel Sistema iberico, attraversa tra l'altro Burgos ... Significato lusitano

agg. e s. m. (f. -a) dal port. lusitano. – Relativo o appartenente alla Lusitania , regione storica della penisola iberica occidentale (corrispondente all’incirca all’attuale Portogallo), e all’antica popolazione di stirpe iberica che abitava originariamente quella regione: l’antica civiltà lusitano luzi'tano dal nome della Lusitania, regione corrispondente all'attuale Portogallo. - ¦ agg. della Lusitania portoghese. ¦ s. m. f. -a abitante della Lusitania Definizione Treccani

Altre definizioni con iberico; portogallo; Pregiato prosciutto iberico ; Lungo fiume iberico ; Creatura simile a un elfo del folkrore iberico ; Altopiano iberico ; Città portuale del portogallo ; La città del portogallo in cui si esiliò Carlo Alberto; Fu dittatore del portogallo ; Lingua che si parlava in Galizia e portogallo ; Cerca nelle Definizioni