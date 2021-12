La definizione e la soluzione di: Hanno una donna... in ogni porto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MARINAI

Curiosità : Hanno una donna... in ogni porto

Disambiguazione – Se stai cercando altri significati, vedi Porto Rico (disambigua). Porto Rico (in spagnolo e in inglese Puerto Rico), noto anche come Portorico ... Significato marinai

marinaro agg. e s. m. der. di marina. – 1. agg. Lo stesso che marinaresco; sul dietro e anteriormente ad angolo; berretto alla m., berretto tondo come quello dei marinai; cappello alla m. (v. marinara); nuotare alla marinara, con lo stile chiamato over (v camisaccio kami'zat?:o s. m. pegg. di camisa, forma dial. di camicia. - milit. camiciotto di tela robusta usato come tenuta di lavoro dai marinai blusa. Definizione Treccani

Altre definizioni con hanno; donna; ogni; porto; Gli anziani che hanno raggiunto il secolo; Le hanno gli alberi... ma non i nomadi; hanno gli occhi aperti; L hanno evitata i finalisti; Una preghiera cattolica dedicata alla Madonna ; donna che un tempo faceva il bucato per mestiere; Lo è una donna che ha un marito; donna che lavora ad alta quota; ogni iscritto su facebook ne ha uno; Ad ogni modo il cmq dei messaggi di testo; Persona che pretende di sapere ogni cosa; I primi elementi di ogni sapere; Mezzo pesante utile al trasporto merci su strada; L Orio località dell aeroporto bergamasco; Iberico di porto gallo; Un porto della Scozia sul Mare del Nord; Cerca nelle Definizioni