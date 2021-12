La definizione e la soluzione di: "Hai le __ negli occhi", cantano i Coma_cose. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : FIAMME

Curiosità : Hai le __ negli occhi, cantano i Coma_cose

delle caratteristiche del software MediaWiki. Il titolo corretto è Coma_Cose. I Coma_Cose sono un duo musicale indie pop/rap italiano, formatosi a Milano ... Significato fiamme

fuòco (ant., region. o pop. fòco) s. m. lat. focus, propr. «focolare», f. per qualcuno, fig., iperb., essere disposto a fare qualsiasi cosa per lui; lingue di f., fiamme o fiammelle lunghe e sottili. A fuoco, per mezzo del fuoco o del calore: lavorare CATEGORIA: MILITARIA – ALIMENTAZIONE fiamma s. f. lat. flamma. - 1. sorgente di calore e luce costituita da masse gassose, ottenute generalm. per combustione: la f. d'una candela; le f. dell'inferno pietanza cui si dà fuoco nel momento di portarla in tavola flambé; fig., di fiamma di fuoco, infuocato, rosso vivo. 2. fig. sentimento intenso: le f. del desiderio; tener Definizione Treccani

