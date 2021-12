La definizione e la soluzione di: Habitat di un essere vivente natura, paesaggio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : AMBIENTE

Curiosità : Habitat di un essere vivente natura, paesaggio

di tutti gli habitat di ogni specie vivente, è l'insieme di molti diversi ecosistemi che si scambiano risorse vitali. La distruzione di ogni singola specie ... Significato ambiente

ambiènte s. m. dal lat. ambiens -entis, part. pres. di ambire ); un a. allegro, simpatico, antipatico; se ne andò di lì per levarsi da quell’ambiente. In senso più ampio, insieme di persone aventi comuni interessi, idee, tendenze, o svolgenti CATEGORIA: ARCHITETTURA E URBANISTICA ambiente am'bj?nte dal lat. ambiens -entis, part. pres. di ambire 'andare intorno, circondare'. ¦ agg., non com. che circonda, che sta intorno circostante. ¦ s. m. 1. a. biol. spazio che circonda una cosa o un essere vivente in cui questo si muove o vive ? luogo, ? posto, ? sito. ? Definizione Treccani

