La definizione e la soluzione di: Guida una squadra di lavoratori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CAPATAZ

Curiosità : Guida una squadra di lavoratori

Fotografo Giardiniere Giocattolaio Grafico Guida marina Guida Hébertista Idraulico Infermiere Interprete Lavoratore in cuoio Maestro dei giochi Maestro dei ... Significato capataz

capataz ‹kapatàth› s. m., spagn. der. del lat. caput «capo», di formazione affine all’ital. capitano, ma con suffisso non ben chiaro. – Capo o sorvegliante di una squadra di operai; fattore, castaldo, capoccia. In Italia il termine viene usato di solito in tono scherz., col sign. generico di capo, capataz kapa'ta?, it. kapa'tats s. m., sp. der. del lat. caput 'capo', di formazione affine all'ital. capitano, ma con suff. non ben chiaro, spreg. - chi capeggia o sorveglia una squadra di operai, anche scherz. boss, capo, capoccia, caporale. Definizione Treccani

Altre definizioni con guida; squadra; lavoratori; Comunità di universitari guida ti da spensieratezza; Proiettile teleguida to; Un capo, una guida ... all inglese ing; Li guida no i bambini e hanno tre ruote; La primavera della squadra blaugrana spa; La squadra bianconera di Torino; Sostiene la squadra del cuore; Tronchi d albero squadra ti; Organizzazioni cristiane per i lavoratori ; lavoratori portuali; Un circolo di ricreazione per lavoratori ; Città sarda fondata per i lavoratori delle miniere; Cerca nelle Definizioni