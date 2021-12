La definizione e la soluzione di: Il Guglielmo ordinato cardinale da Papa Leone XIII. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MASSAIA

Curiosità : Il Guglielmo ordinato cardinale da Papa Leone XIII

1913) è stato un cardinale e arcivescovo cattolico italiano, cardinale segretario di Stato di papa Leone XIII. Fu l'ultimo cardinale colpito dal Veto ... Significato massaia

massàia (ant. o region. massara) s. f. femm. di massaio. – 1. non com. La moglie del massaio. 2. Donna che, come occupazione esclusiva o principale, cura l’andamento della propria casa, casalinga: essere una brava, una buona m., capace non massaia ma's:aja ant. o region. massara s. f. femm. di massaio, disus. - donna che, come occupazione esclusiva o principale, cura l'andamento della propria casa casalinga, donna di casa. Definizione Treccani

