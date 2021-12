La definizione e la soluzione di: __ da Gubbio, artista citato nella Divina Commedia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ODERISI

Curiosità : __ da Gubbio, artista citato nella Divina Commedia

Disambiguazione – "La Divina Commedia" rimanda qui. Se stai cercando altri significati, vedi La Divina Commedia (disambigua). La Comedìa, o Commedia, conosciuta ... Significato oderisi

miniatóre s. m. (f. -trice) der. di miniare. – Artista che si dedica all’arte della miniatura: i m. fiamminghi del Quattrocento; questo Oderisi fu d’Agobbio, e fu buono m. di pennello (Buti). In senso fig., pittore, scrittore e sim. che, per l’accuratezza e CATEGORIA: MESTIERI E PROFESSIONI Definizione Treccani

