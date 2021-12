La definizione e la soluzione di: Il gruppo del brano In un vecchio cieco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : OSANNA

Curiosità : Il gruppo del brano In un vecchio cieco

Il vecchio che leggeva romanzi d'amore è un romanzo dello scrittore cileno Luis Sepúlveda, pubblicato nel 1989. La prima edizione in lingua italiana è ... Significato osanna

o?anna interiez. dal lat. tardo hosanna, gr. ?sa???, , gridare, intonare o.; Come del suo voler li angeli tuoi Fan sacrificio a te, cantando ‘osanna’ (Dante). Anche come s. m. invar., grido di esultanza e di esaltazione: gli o. della o'zan:a dal lat. tardo hosanna, gr. osanná, adattam. dell'ebr. hos-hi'ah-nna 'salva!'. - ¦ interiez. relig. voce ebraica di acclamazione e di preghiera, passata nella liturgia cristiana alleluia. ¦ s. m., invar. spec. al plur., grido di esultanza e di esaltazione: gli o. della folla Definizione Treccani

