La definizione e la soluzione di: Il gruppo dei minerali ossiapatite e clorapatite.

Soluzione 7 lettere : APATITI

Curiosità : Il gruppo dei minerali ossiapatite e clorapatite

Significato apatiti

ossiapatite s. f. comp. di ossi-2 e apatite. – Minerale della serie delle apatiti, contenente ossigeno. Definizione Treccani

Altre definizioni con gruppo; minerali; ossiapatite; clorapatite; Il gruppo che cantava My favourite game; Il gruppo del brano In un vecchio cieco; gruppo di Wyclef Jean, Pras Michel e Lauryn Hill; Il gruppo che canta Rotolando verso sud; minerali come la morganite e l acquamarina; Sono fatte di minerali ; Grandi masse minerali ; Quelli minerali sono disciolti nell’acqua; Cerca nelle Definizioni