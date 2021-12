La definizione e la soluzione di: Un grosso pelo animale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SETOLA

Curiosità : Un grosso pelo animale

1766) detto anche bovino tibetano, è un animale simile ad un grosso toro, ma con pelo più folto e lungo. È un mammifero artiodattilo appartenente alla ... Significato setola

sétola1 s. f. lat. tardo setula, saetula, dim. del lat. pop. seta, peli umani corti e ispidi: capelli duri come setole; quelli non sono baffi, sono setole! (v. anche setoloso). 2. Spazzola di setole di maiale o di crine animale usata in tipografia setola 'setola s. f. lat. tardo setula, saetula, dim. del lat. pop. seta, class. saeta, 'setola'. - elemento epidermico filiforme distribuito sulla pelle di molti animali pelo, di insetti ? zool. tricoma. Definizione Treccani

