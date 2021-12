La definizione e la soluzione di: I grossi pesci di mare dai denti micidiali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SQUALI

Curiosità : I grossi pesci di mare dai denti micidiali

?a??a??a?, karcharías, significa "squalo", il significato finale è "squalo dai denti aguzzi". Il grande squalo bianco sembra essere apparso sul pianeta durante ... Significato squali

squalifórme agg. e s. m. comp. di squalo e -forme. – 1. , di pesci che hanno il corpo allungato e affusolato, simile a quello degli squali. 2. s. m. Al plur., squaliformi (lat. scient. Squaliformes), nella classificazione zoologica sport. Finestra di approfondimento Tipi di sport - 1. Sport della palla: badminton o volano, ping-pong o tennis da tavolo, racchettoni, racquets, squash, tamburello, tennis; baseball, cricket, softball; getto della spugna, per intervento medico, per manifesta inferiorità dell’avversario, per squali?ca; passare all’esterno; passarsi il testimone; rimanere in posizione di attesa Definizione Treccani

Altre definizioni con grossi; pesci; mare; denti; micidiali; grossi limoni; Striato come grossi felini asiatici; Lo sono i grossi scandali; grossi gamberi di mare; pesci nero-azzurri; Gustosi pesci dei laghi; E letale per i pesci ; Dopo i pesci nello Zodiaco; Il mare aperto; Un altro modo di chiamare le bugie; Così si può chiamare un membro di un partito; Il mare della costa orientale italiana; Dotato di un pannello che lo identi fica; Strumento che recide... come i denti incisivi; Gli otto denti centrali nell uomo; Il pullman che trasporta gli studenti ; Uno stupefacente tra i più micidiali ; Grossi pesci dai denti micidiali ; Ancorette micidiali ; Cerca nelle Definizioni