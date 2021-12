La definizione e la soluzione di: D. W. Griffith diresse quella della nazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : NASCITA

Curiosità : D. W. Griffith diresse quella della nazione

di allora nell'arco di tutto l'anno (a differenza della piovosa East coast), qui Griffith diresse uno dei primi film dei nuovi studios, nel 1910. Convinto ... Significato nascita

nàscita s. f. der. di nascere. – 1. Il nascere, il venire al mondo di un n.; di n. umile, oscura; nobile, ricco, povero di nascita, o per nascita; per diritto di nascita, ereditariamente. La locuz. avv. di nascita è usata anche con riferimento a qualità nascita 'na?ita s. f. der. di nascere. - 1. a. il venire al mondo: attendere la n. del primo figlio; controllo delle n. ? non com. natività, . abbattimento, distruzione. 3. fig. a. parte o momento iniziale alba, albori, nascere, origine, principio. fine, finire, termine, tramonto. b. il cominciare a essere Definizione Treccani

Altre definizioni con griffith; diresse; quella; della; nazione; La griffith di Una donna in carriera; La griffith di Hollywood; diresse 2001: Odissea nello spazio; diresse La sfida; Mario __: diresse Amici miei; Howard che diresse Scarface Lo sfregiato; quella del proletariato fu teorizzata da Marx; quella del buon pastore è nel Vangelo di Giovanni; quella Marittima si trova nelle Marche; È buona quella dell educato; La cottura consigliata della pastasciutta; La primavera della squadra blaugrana spa; L astro più luminoso della costellazione del Toro; Quelli della sosta elevano contravvenzioni; È la migliore combinazione del poker; La nazione con le piramidi di Giza; Una nazione che si mantiene estranea alla guerra; Combinazione del poker che non contiene il re; Cerca nelle Definizioni