La definizione e la soluzione di: La Grande Guerra fu un conflitto di questo tipo.

Soluzione 7 lettere : TRINCEA

Curiosità : La Grande Guerra fu un conflitto di questo tipo

– "Grande guerra" rimanda qui. Se stai cercando il film del 1959 diretto da Mario Monicelli, vedi La grande guerra. La prima guerra mondiale fu un conflitto ... Significato trincea

trincèa (ant. trincèra e trincièra) s. f. dal fr. più ordini di reticolati di filo di ferro spinato: scavare una t.; fortificare, fortificarsi con trincee; Impon che sian le tende indi munite E di fosse profonde e di trinciere (T CATEGORIA: MILITARIA – TRASPORTI TERRESTRI trincea trin't??a ant. trincera trin't??ra s. f. dal fr. tranchée, der. di trancher 'tagliare'. - 1. milit. opera di fortificazione campale al fronte di combattimento fossato, lett. vallo. ? Espressioni: guerra di trincea quella combattuta tra eserciti schierati su linee fortificate guerra di posizione Definizione Treccani

