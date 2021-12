La definizione e la soluzione di: Il grande anulare che circonda Roma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : RACCORDO

Curiosità : Il grande anulare che circonda Roma

Disambiguazione – "Grande Raccordo Anulare" rimanda qui. Se stai cercando il raccordo anulare di Padova, vedi Raccordo Anulare di Padova. L'autostrada ... Significato raccordo

raccòrdo s. m. der. di raccordare1. – In genere, collegamento o mezzo di collegamento fra due o più cose. In comprendono due curve in senso opposto; l’insieme delle rampe può formare diversi tipi di raccordo: r. a tromba e r. a mezzo quadrifoglio (per incroci a T fra strade importanti CATEGORIA: ARCHITETTURA E URBANISTICA – INDUSTRIA AERONAUTICA – TRASPORTI TERRESTRI ra'k:?rdo s. m. der. di raccordare¹. - 1. tecn. elemento di giunzione delle condutture ? manicotto. 2. trasp. spezzone di strada o di ferrovia che serve di collegamento fra due tratti allacciamento, bretella, passante. ? tronco. ? anello stradale. 3. fig. qualsiasi cosa usata Definizione Treccani

