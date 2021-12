La definizione e la soluzione di: È Gran nel Regno Unito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : BRETAGNA

Curiosità : e Gran nel Regno Unito

Se stai cercando il Regno Unito moderno, vedi Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda fu uno Stato ... Significato bretagna

Neologismi (2008) partenariato civile loc. s.le m. Istituto giuridico inglese, regolato unioni di fatto. ? Molto presto in Gran Bretagna i gay potranno sposarsi. Lo prevede un testo Oggi entra in vigore in Gran Bretagna la legge, approvata dal Parlamento nel 2004, al'bj?nico der. di Albione, antico nome della Gran Bretagna pl. m. -ci, lett. - ¦ agg. della Gran Bretagna, spesso iron. anglosassone, britannico, inglese. ¦ s. m f. -a chi è nativo o originario della Gran Bretagna ? ALBIONICO agg.. Definizione Treccani

