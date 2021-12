La definizione e la soluzione di: Lo gnomo... che aspira la polvere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : FOLLETTO

Curiosità : Lo gnomo... che aspira la polvere

follétto s. m. propr., dim. di folle1. – 1. a. . b. fig. Bambino o ragazzo assai vivace e irrequieto: non sta un momento fermo quel folletto! 2. Nel linguaggio marin., ogni cavo sottile che assicura un oggetto mobile; in partic folletto fo'l:et:o s. m. dim. di folle. - 1. mitol. essere favoloso, piccolo di statura, che vola nell'aria ? coboldo, elfo, gnomo, spiritello. 2. estens. bambino o ragazzo assai vivace e irrequieto demonietto, diavoletto, frugolino, non com. frugolo, peste. Definizione Treccani

