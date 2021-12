La definizione e la soluzione di: Gli venivano dedicati i Giochi Istmici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : POSEIDONE

Curiosità : Gli venivano dedicati i Giochi Istmici

anch'essi dedicati a Zeus. I Giochi istmici - si tenevano ogni due anni nei pressi di Corinto ed erano dedicati a Poseidone. I giochi venivano organizzati ... Significato poseidone

Nettuno (ant. e letter. Nettunno). – 1. Nella mitologia correnti, poi dio del mare in seguito all’identificazione col dio greco Posidone (o Poseidone). Per metonimia, nel linguaggio poet., il mare, la distesa delle acque. 2. Nome dato Definizione Treccani

Altre definizioni con venivano; dedicati; giochi; istmici; Un tempo, presso i conventi, vi venivano lasciati i trovatelli; venivano letti in piazza; venivano vendute in catene; venivano suonati nella caccia alla volpe; Gli studi dedicati a un tema specifico o a un singolo artista; Musei a loro dedicati si trovano a Ledro e Fiavè; Sono dedicati ai Caduti; dedicati a Dio; È Super nei videogiochi ; La fiera di Lucca dei fumetti e dei giochi ; E “virtuale” nei videogiochi ; Fa aumentare la posta in certi giochi di carte | Giovedì 25 novembre 2021; Era sede dei giochi istmici in onore di Poseidone; Cerca nelle Definizioni