La definizione e la soluzione di: Gli sportivi che possono scuffiare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : VELISTI

Curiosità : Gli sportivi che possono scuffiare

l'Aquila fu il "canto del cigno" di Aceto, che ad agosto infatti fallì nuovamente nel tentativo di scuffiare la Torre (montando ancora il barbero Uberto) ... Significato velisti

Neologismi (2008) velaterapia (vela-terapia), s. f. Terapia che si propone di inserire il paziente in un piccolo gruppo di velisti, con un obiettivo operativo, per ricondurlo all’equilibrio psicofisico. ? L’annuncio viene da Marco Verzaschi , assessore regionale alla Sanità, nel giorno della Definizione Treccani

Altre definizioni con sportivi; possono; scuffiare; Se ne fanno capi sportivi ; Indumenti sportivi ; Impianti sportivi ; Il morbo degli sportivi ; possono essere naturali, umane, del computer..; In fisica possono essere viscosi o ideali; possono essere saturi o insaturi nei cibi; Si possono tracciare e cancellare; Cerca nelle Definizioni