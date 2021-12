La definizione e la soluzione di: Gli spaghi necessari ad accendere una candela. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : STOPPINI

Curiosità : Gli spaghi necessari ad accendere una candela

Significato stoppini

tamburèllo2 s. m. dim. di tamburo. – 1. Strumento a percussione, tessile, apparecchio usato per la misurazione del titolo dei nastri e degli stoppini, costituito da una speciale piccola calandra collegata a una bilancia sul cui quadrante lucerna lu't??rna s. f. lat. lucerna forse der. di lux 'luce'. - 1. lampada portatile, a combustibile liquido, costituita da un recipiente di terracotta o metallo, con uno o più beccucci da cui escono gli stoppini immersi nel combustibile ? lanterna. ? lume. 2. fig., poet. sorgente di luce materiale o spirituale: Se la l. che ti mena in Definizione Treccani

Altre definizioni con spaghi; necessari; accendere; candela; necessari a per rimettere corrente in una batteria; Il minimo di voti necessari o per un referendum; L attenzione necessari a nel maneggiare le armi; Dotare del necessari o; Si può accendere su una casa; Si può accendere per allegria; Piastrina che veniva usata per accendere il fuoco; Il suo 0% non fa accendere il cellulare; Si emette per spegnere la candela ; Come la candela più comune nelle case; Lo sono anche mole e candela ; Un pasto serale romantico a lume di candela ; Cerca nelle Definizioni