La definizione e la soluzione di: Gli otto denti centrali nell uomo.

Soluzione 8 lettere : INCISIVI

Curiosità : Gli otto denti centrali nell uomo

Homo sapiens (disambigua). Disambiguazione – "Uomo" rimanda qui. Se stai cercando altri significati, vedi Uomo (disambigua). Disambiguazione – "Uomini" rimanda ... Significato incisivi

roditóri s. m. pl. v. roditore. – Ordine di mammiferi (lat. scient. Rodentia) e a crescita continua, e dall’assenza di denti canini, che determina un diastema tra incisivi e premolari; la forma e le dimensioni sono molto variabili, anche in relazione alla proboscidato s. m. der. di proboscide. - zool. animale mammifero, erbivoro, di grossa mole, con arti colonnari diritti, incisivi superiori trasformati in zanne e lunga proboscide pachiderma. ? elefante, mammut. Definizione Treccani

