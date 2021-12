La definizione e la soluzione di: Gli ospiti della festa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : INVITATI

Curiosità : Gli ospiti della festa

ciascuno degli sfidanti è impegnato a possedere due partner scelte tra gli ospiti della festa. La scelta di Casanova cade su Romana, definita “la più bella delle ... Significato invitati

invitare1 v. tr. dal lat. invitare, di etimo ignoto. – 1. , a una gita in macchina, a una partita di caccia; i. nel proprio palco; lo invitarono per una settimana nella loro villa al mare; i. a voce, direttamente, per iscritto (con numero 'numero s. m. dal lat. numerus. - 1. matem. ciascuno degli enti astratti che rappresentano insiemi di unità e, anche, segno con cui si rappresentano tali . a. insieme, per lo più numeroso, di più cose o persone: c'era un gran n. di invitati quantità. b. insieme, per lo più ristretto, di persone: essere, inserire nel n. degli Definizione Treccani

