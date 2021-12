La definizione e la soluzione di: Gli husky usati per trainare slitte ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SIBERIAN

Curiosità : Gli husky usati per trainare slitte ing

Significato siberian

husky ‹h?'ski› s. m. voce ingl., prob. alterazione di eskimo eschimo e eschimese), invar. – 1. Nome dato comunem. alla razza di cani siberian husky, originarî delle regioni nord-occidentali della Siberia, successivamente importati in Alaska CATEGORIA: MODA Definizione Treccani

Altre definizioni con husky; usati; trainare; slitte; Rami di salici usati per sedie e cestini; Excusati o non petita, accusati o __ lat; Teli usati per tenersi caldi avvolte, protette; Granelli di cereali usati per minestre in brodo; Gli uomini addetti a trainare il risciò; trainare la barca a terra; Trainano slitte ; Non ne hanno le slitte ; Cerca nelle Definizioni