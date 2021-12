La definizione e la soluzione di: Gli anziani che hanno raggiunto il secolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CENTENARI

Curiosità : Gli anziani che hanno raggiunto il secolo

all'inizio dell'Alto Medioevo, che prende il suo nome dal popolo dei Franchi. Dall'inizio del XVII secolo alla prima metà del XX secolo, ha posseduto un vasto ... Significato centenari

centè?ima (poet. centèsma) s. f. dall’agg. centesimo. del calendario giuliano, che fu corretta nel calendario gregoriano rendendo non bisestili gli anni centenarî non multipli di 400 (1700, 1800, 1900, ecc.) e che, trascurata, avrebbe Definizione Treccani

