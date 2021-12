La definizione e la soluzione di: La giornata cantata da Lucio Battisti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : UGGIOSA

Curiosità : La giornata cantata da Lucio Battisti

presente nell'album, vedi Una giornata uggiosa (brano musicale). Una giornata uggiosa è il 14º album discografico di Lucio Battisti, pubblicato nel febbraio ... Significato uggiosa

maèstro1 (o maéstro) s. m. lat. magister, der. di magis signor m.!; darsi arie di m.; farla da m., di persona saccente e uggiosa. Cattivo m., espressione usata per indicare polemicamente chi ha esercitato un’influenza negativa sui canzone kan'tsone ant. canzona s. f. lat. cantio -onis, der. di canere 'cantare' supino cantum. - 1. crit. componimento lirico formato da un melodia, motivo, pezzo. ? canzonetta. b. fig. atto o discorso che si ripete con uggiosa monotonia: è sempre la stessa c. discorso, solfa, storia, tiritera. ? Espressioni: fig Definizione Treccani

