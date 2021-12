La definizione e la soluzione di: Giorgio Morandi dipinse i suoi monti nel 1929. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : GRIZZANA

Calcografia antologiche di grafica moderna, come quella dedicata a Giorgio Morandi. Con Enrico Gianeri pubblicò "La caricatura italiana dell’Ottocento" ... Significato grizzana

Definizione Treccani

