La definizione e la soluzione di: 4 in un gioco per bambini... e 26 in Svizzera.

Soluzione 7 lettere : CANTONI

Curiosità : 4 in un gioco per bambini... e 26 in Svizzera

accantonato agg. der. di cantone 1. – 1. Di opera di fortificazione altre figure minori (crescenti, crocette, bisanti, gigli, rose, stelle, ecc.) nei quattro cantoni, talora solo in uno o due cantoni; con altro senso, bordura a., quando nei quattro CATEGORIA: ARCHITETTURA E URBANISTICA – ARALDICA E TITOLI NOBILIARI cantonale¹ agg. der. di cantone. - geogr. dei cantoni della Svizzera: legge c. ? circoscrizionale, compartimentale, dipartimentale, distrettuale, locale, regionale. Definizione Treccani

