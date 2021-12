La definizione e la soluzione di: Giocattoli come le Barbie, le Pigotte... Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : BAMBOLE

per la campagna Adotta una pigotta dell'Unicef. Giocattoli Action figure Bleuette Cabbage Patch Kids Fashion doll Barbie e Ken Bratz Winx Tanya Pullip ... Significato bambole

Neologismi (2008) fashion doll loc. s.le f. Bambola alla moda, che nelle fattezze, ci si è assestati su un più confortante -1,8%. Tutto merito delle care, vecchie bambole (che oggi si chiamano fashion dolls): in due anni, vendite aumentate del 17%. ( Gabriela giocare meno com. giuocare lat. iocare, iocari 'scherzare' io giòco o giuòco, tu giòchi o giuòchi, ecc., ma le forme con dittongo sono ormai rare. - ¦ ; g. a palla, a rincorrersi, a mosca cieca; g. con le bambole ? lett. baloccarsi, distrarsi, divertirsi, gingillarsi, giocherellare, giochicchiare, svagarsi, trastullarsi. b Definizione Treccani

