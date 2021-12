La definizione e la soluzione di: Il ghiacciaio dei monti Grossglockner in Austria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PASTERZE

Curiosità : Il ghiacciaio dei monti Grossglockner in Austria

Se stai cercando la frazione di Ghiacciaio della città metropolitana di Bologna, vedi Sasso Marconi. Un ghiacciaio, in glaciologia, è una grande massa ... Significato pasterze

Altre definizioni con ghiacciaio; monti; grossglockner; austria; Perito... famoso ghiacciaio della Patagonia; Il ghiacciaio del Kashmir pakistano; Il più vasto ghiacciaio delle Alpi; Spettacolare ghiacciaio nel sud dell'Argentina; Paolo __, papa monti ni; La formazione dei monti in geologia; I monti del Cile; Relativo ai monti che dividono Francia e Spagna; I monti austriaci con il grossglockner ; Alleanza stipulata tra Germania e austria -Ungheria nel 1879; L'imperatore padre di Maria Teresa d'austria ; Gottfried von, musicista austria co del Novecento; Lech : austria = Kranjska Gora : x; Cerca nelle Definizioni