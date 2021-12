La definizione e la soluzione di: Gettare, lanciare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SCAGLIARE

Curiosità : Gettare, lanciare

differente racconto l'idea di gettare pietre deriva da una profezia dell'oracolo di Temi, che indicava ai due di lanciare dietro di loro "le ossa della ... Significato scagliare

scagliare1 v. tr. prob. der. di scaglia, per allusione alla velocità con cui sbalzano le schegge del legno tagliato lontano da sé: s. un sasso; s. un oggetto dalla finestra; in preda a una crisi nervosa, scagliò tutti i bicchieri per terra. b. Nel rifl., gettarsi con impeto, avventarsi: si scagliare¹ prob. der. di scaglia, per allusione alla velocità con cui sbalzano le schegge del legno tagliato o della pietra percossa io scàglio, ecc.. - ¦ v. tr. 1. seguito da avv. di moto come via, lontano e fuori: l'improvviso urto lo scagliò fuori dalla vettura; s. via i libri buttare, gettare, lanciare, proiettare, lett. saettare Definizione Treccani

