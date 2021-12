La definizione e la soluzione di: Gettare discredito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : INFAMARE

Curiosità : Gettare discredito

colpevole di aver plagiato il dramma originale al solo scopo di gettare discredito sul Vate. Eduardo è costretto a interrompere la recita e mettere in ...

infamare v. tr. dal lat. infamare, der. di infamis «infame». – 1. che copre d’infamia, di disonore: vita, contegno infamante; vizî infamanti; accuse, voci infamanti. Nel medioevo fu detta infamante la pena che colpiva d’infamia colui che l’aveva infamare dal lat. infamare, der. di infamis 'infame'. - ¦ v. tr. 1. coprire d'infamia e di discredito: i. qualcuno agli occhi dell'opinione pubblica bollare, disonorare, e sim.: i. la memoria, il buon nome di qualcuno e ? INFANGARE 2. ¦ infamarsi v. rifl. compromettere la propria reputazione, l'onore e sim. e ? INFANGARSI 2. Definizione Treccani

