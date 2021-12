La definizione e la soluzione di: In geologia, frattura della crosta terrestre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : FAGLIA

Curiosità : In geologia, frattura della crosta terrestre

plastico, compreso tra la crosta terrestre e il nucleo terrestre, avente uno spessore di circa 2890 km. Rappresenta l'84% in volume dell'intero pianeta ... Significato faglia

fàglia1 s. f. dal fr. faille, di origine vallona, der. di faillir «mancare». ; si dice chiusa se le pareti sono rimaste a contatto, beante nel caso contrario; nelle faglie a piano inclinato si ha una f. diretta o di distensione quando lo spostamento ha faglia¹ 'fa?a s. f. dal fr. faille, der. di faillir 'mancare'. - geol. spaccatura di una massa rocciosa accompagnata da uno spostamento delle due pareti paraclasi. ? fenditura, frattura. Definizione Treccani

Le suddivisioni della geologia ; Capitoli della geologia ; In geologia , la crosta esterna della Terra; In geologia , l'ultimo stadio della fumarola; Carbone fossile dalla caratteristica frattura concoide; Bloccare tramite malta un arto frattura to; Immobilizzano gli arti frattura ti; frattura con osso che lacera i tessuti; Il terzo libro della Bibbia cristiana; Il volante della bicicletta; La M della bicicletta MTB ing; Sembra il bottone della pancia; Il più prelibato dei crosta cei; Piccolo crosta ceo che si difende avvolgendosi a palla; Incrosta zione che si può formare sui denti; Il crosta ceo che si prende... sbagliando; Importante rilievo della superficie terrestre ; Il Paradiso terrestre ; Lo strato superficiale del globo terrestre ; Relativo al paradiso terrestre ;