Genere letterario di Verga e Capuana

Giovanni Verga nelle opere veriste composte dal 1878 in poi, possiede caratteri di originalità innovativi che si distaccano dalla tradizione e anche dalle ... Significato verismo

verismo s. m. der. di vero. – 1. Tendenza e corrente letteraria italiana drammatiche di ambientazione contadina o proletaria, ecc.; le opere più rappresentative del verismo musicale furono i «Pagliacci» di R. Leoncavallo e la «Cavalleria rusticana» di verismo s. m. der. di vero. - 1. crit., artist. movimento artistico-letterario italiano dell'ultimo Ottocento e del primo Novecento caratterizzato dalla rigorosa aderenza alla realtà delle situazioni e dei fatti ? naturalismo. ? realismo. 2. estens. adesione alla realtà oggettiva, con Definizione Treccani

