La definizione e la soluzione di: Il genere delle riviste Il Male e Cannibale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SATIRICO

Curiosità : Il genere delle riviste Il Male e Cannibale

Cannibale è stata una rivista di fumetto underground italiana di genere umoristico e satirico, fondata da Stefano Tamburini e pubblicata a Roma tra giugno ... Significato satirico

satìrico1 agg. dal lat. satiricus, der. di satira «satira» (pl. m. -ci). poesia s.; il genere letterario s.; versi s.; che ha carattere di satira, che costituisce o contiene una satira: opera s.; vignetta s.; allusioni s.; spunti s.; scrivere con vena s 'tiriko agg. dal lat. satiricus pl. m. -ci. - 1. crit. che è proprio della satira, che riguarda la satira. 2. estens. che manifesta l'intenzione di mettere alla berlina qualcuno o qualcosa: battuta s. beffardo, canzonatorio, derisorio, lett. giambico, lett. schernevole. ? caustico Definizione Treccani

