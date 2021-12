La definizione e la soluzione di: In generale, ogni tipo di batterio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : BACILLO

Curiosità : In generale, ogni tipo di batterio

acero, in quelle professionali tutti gli strati sono dello stesso tipo di legno (in generale si usa l'acero) fra quelli sovracitati. Tale foglio viene piegato ... Significato bacillo

bacillo s. m. lat. scient. Bacillus (F. Cohn, 1872), dal lat. class. bacillum «bastoncino», , della gelosia, e sim.); il b. di Koch o della tubercolosi; acqua piena di bacilli. 3. In botanica, b. (o batterio) radicale, quello che determina la formazione dei tubercoli bacillo s. m. lat. scient. Bacillus F. Cohn, 1872, dal lat. class. bacillum 'bastoncino'. - 1. biol. nome di varie specie di microrganismi unicellulari, quasi tutti aerobi, a forma di bastoncino ? spirillo, stafilococco, streptobacillo, streptococco, vibrione. ? batterio. 2. estens. Definizione Treccani

Altre definizioni con generale; ogni; tipo; batterio; Può essere generale , d orchestra, artistico..; La tendenza generale , detto con un termine economico; Veduta generale di un luogo; Una vittoria del generale Grant sui Sudisti; Disincantato, senza più sogni ; Hanno una donna... in ogni porto; ogni iscritto su facebook ne ha uno; Ad ogni modo il cmq dei messaggi di testo; Stereotipo italiano: spaghetti, pizza e __; tipo di corindone dal colore blu e azzurro; Quello del terzo tipo è anche ravvicinato; Un tipo di ghiandole endocrine a forma triangolare; Li studia il batterio logo; Lo è il batterio del tetano; batterio , germe patogeno; Il batterio della polmonite; Cerca nelle Definizioni