La definizione e la soluzione di: In generale, un insieme di arredi.

Soluzione 7 lettere : MOBILIO

Curiosità : In generale, un insieme di arredi

deputati della Repubblica Italiana e il Parlamento italiano riunito in seduta comune (insieme deputati e senatori). La storia del palazzo ha inizio nel 1653 ... Significato mobilio

mobìlio (meno corretto mobìglio) s. m. tratto da mobilia. – Variante, abbastanza com., di mobilia: spedire il m. per ferrovia; intere sale erano ingombre dal pavimento al soffitto di mobiglio accatastato ( Gozzano ); si percorrevano sale di mobilio mo'biljo s. m. tratto da mobilia, solo al sing. - arred. insieme dei mobili di una casa o di un locale ? MOBILIA. Definizione Treccani

Altre definizioni con generale; insieme; arredi; In generale , non è altro che una scarpa; Può essere generale , d orchestra, artistico..; In generale , ogni tipo di batterio; La tendenza generale , detto con un termine economico; insieme al mare in un romanzo di Ernest Hemingway; insieme al mare nel romanzo di Hemingway; La Seyfried insieme a Meryl Streep in Mamma Mia; insieme di beni oggetto di vendita; Ripone arredi e paramenti; arredi sacri atti alla venerazione eucaristica; Vendono arredi e oggetti vintage di pregio; Custodisce gli arredi della scena; Cerca nelle Definizioni