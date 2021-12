La definizione e la soluzione di: Furiosa e travolgente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : IMPETUOSA

Curiosità : Furiosa e travolgente

ma in realtà è molteplice, scissa senza possibilità di ricomposizione fra una irrazionalità piena di travolgente ma violenta energia e una razionalità ... Significato impetuosa

VIOLENZA 1. La VIOLENZA è la tendenza abituale che una persona ha a usare la forza fisica per imporre a continue violenze; subire, patire v.). 4. In qualche caso la violenza è la forza impetuosa, spesso distruttiva, di un’azione o di un movimento (la v. del colpo lo tramortì veementemente ve:mente'mente avv. der. di veemente, col suff. -mente. - 1. con riferimento a un fenomeno fisico, in maniera impetuosa, violenta e sim.: il vento soffia furiosa, irruenta e sim.: inveire v. furiosamente, impetuosamente, violentemente. aggressivamente, energicamente, focosamente, fortemente, intensamente. flemmaticamente Definizione Treccani

