La definizione e la soluzione di: Un furfante... di origine napoletana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MARIOLO

Curiosità : Un furfante... di origine napoletana

Se stai cercando l'omonima lingua di cui fa parte questo dialetto, vedi Lingua napoletana. Il dialetto napoletano (napulitano) è una variante diatopica ... Significato mariolo

marïòlo (letter. marïuòlo) s. m. (f. -a) etimo incerto. – Furfante, Più spesso usato con valore generico o con colorito scherz. (come birbante e sim.): mariolo sì, diceva don Ferrante del Machiavelli, ma profondo (Manzoni); e in frasi esclam.: ah mariolo ma'rj?lo lett. mariuolo s. m. etimo incerto f. -a, raro, fam. - 1. persona disonesta lett. birba, birbante, non com. birbo, birbone, briccone, canaglia, farabutto, filibustiere, furfante, gaglioffo, imbroglione, lestofante, malandrino, manigoldo, mascalzone, ribaldo. Definizione Treccani

