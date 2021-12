La definizione e la soluzione di: I fumantini la perdono facilmente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PAZIENZA

Curiosità : I fumantini la perdono facilmente

Significato pazienza

paziènza (ant. o region. pacènza, pacènzia, paciènza) lavoro che vuole p.; non ho né il tempo né la p. di rivedere tutto daccapo; la pazienza della formica, che, capovolta dal vento, cento volte perde la sua soma e cento la riprende pazienza pa'tsj?ntsa ant. o region. pacenza, pacenzia, pacienza s. f. dal lat. patientia, der. di patiens -entis 'paziente'. - , nervosismo. ? Espressioni: avere o, pop., portare pazienza e ? PAZIENTARE 1; perdere la pazienza diventare nervoso impazientirsi, innervosirsi, inquietarsi, perdere Definizione Treccani

